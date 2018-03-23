Мутко расстроен проигрышем сборной РФ

Вице-премьер Российской федерации Виталий Мутко поделился мнением относительно результата матча сборной России против команды Бразилии. Слова специалиста приводит ТАСС.
"Мы ведь по новой стартуем, это не клуб, а сборная. Ребята в ней собраны из разных клубов, поэтому нужна сыгранность, новая игровая философия, у нас практически новая оборона, по организации игры мы сделали несколько шагов назад. Но я надеюсь, что и тренер, и ребята сделают выводы к следующей игре. Все равно я считаю, что надо играть с такими соперниками, те ребята, которые против нас выходили, такие матчи проводят по два в неделю", — сказал чиновник.
Мутко также отметил, что ему было приятно смотреть на сборную Бразилии в этом матче.
"Результатом очень расстроен, поскольку не очень хочется проигрывать со счетом 0:3. С другой стороны, это товарищеская игра, было два разных тайма. Думаю, это хороший спарринг, Бразилия — это топ команда, мы все понимаем ее уровень, было приятно на нее смотреть. В первом тайме мы сыграли здорово в обороне, во втором в течение 15-20 минут они раскрылись, что-то не получилось", — добавил Мутко.
Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде Бразилии в контрольном матче.