Мутко расстроен проигрышем сборной РФ

"Результатом очень расстроен, поскольку не очень хочется проигрывать со счетом 0:3. С другой стороны, это товарищеская игра, было два разных тайма. Думаю, это хороший спарринг, Бразилия — это топ команда, мы все понимаем ее уровень, было приятно на нее смотреть. В первом тайме мы сыграли здорово в обороне, во втором в течение 15-20 минут они раскрылись, что-то не получилось", — добавил Мутко.

Мутко также отметил, что ему было приятно смотреть на сборную Бразилии в этом матче.