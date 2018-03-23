Мутко знает, что поможет России в матче с Бразилией

Мутко рассказал, что может помочь сборной России по футболу в матче с Бразилией

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями от контрольного матча между сборными России и Бразилии по футболу.

«Надо понимать, что мы сыграем с одной из лучших команд мира. Смотришь на состав, понимаешь, что люди из «Реала», «Ювентуса», «Манчестер Сити» — мировых грандов. Ясно, что у этой команды уровень высочайший, но всё может решить командная игра и самоотдача», — цитирует Мутко ТАСС.

«Из-за травм, к сожалению, нам не удается закрепить тот состав, который наигрывался в Кубке конфедераций. Дело в отсутствии не только качества игроков уровня Джикии и Кокорина, но и в микроклимате», — добавил Мутко. Он подчеркнул, что в составе сборной России тоже есть харизматичные, интересные и креативные футболисты.

Матч между сборными России и Бразилии пройдёт 23 марта на стадионе «Лужники» и начнётся в 19:00 мск.

Ранее Сорокин назвал матч между сборными России и Бразилии приближенным к генеральной репетиции ЧМ-2018 по футболу.