Украинского футболиста «затравили» за переход в Польшу

Вызванный в сборную Польши украинский футболист пожаловался на статус предателя

«В Украине меня часто выставляют в негативном свете. Некоторые говорят, что Романчук — это предатель. Я сделал свой выбор и не могу ничего сделать, что по украинским законам невозможно иметь двойное гражданство», — заявил 26-летний футболист. Украинский полузащитник «Ягеллонии» Тарас Романчук , получивший польское гражданство и вызов в национальную сборную, пожаловался на то, что СМИ на Украине называют его предателем. Об этом сообщает Przeglad Sportowy.

«В Украине есть немало журналистов, с которыми я не разговаривал, но они высказываются на мою тему. Они берут то, что я рассказывал для польских СМИ, переводят на украинский язык, и получается совсем другое мнение» — отметил Романчук. Он добавил, что на Украине есть всего один журналист, которому он доверяет. Он отметил, что доволен своей жизнью в Польше и его решение выступать за польскую команду поддерживает семья. По мнению игрока, его позицию по получению гражданства Польши в негативном свете искажают украинские журналисты.

Романчука вызвали в состав сборной Польши на ближайшие товарищеские матчи против Нигерии и Южной Кореи. Встречи пройдут 23 и 27 марта соответственно.

Футболист выступает в Польше с 2013 года. В 2014 году полузащитник присоединился к «Ягеллонии».