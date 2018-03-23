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Украинского футболиста «затравили» за переход в Польшу
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Вызванный в сборную Польши украинский футболист пожаловался на статус предателя 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Twitter
Украинский полузащитник «Ягеллонии» Тарас Романчук, получивший польское гражданство и вызов в национальную сборную, пожаловался на то, что СМИ на Украине называют его предателем. Об этом сообщает Przeglad Sportowy.
«В Украине меня часто выставляют в негативном свете. Некоторые говорят, что Романчук — это предатель. Я сделал свой выбор и не могу ничего сделать, что по украинским законам невозможно иметь двойное гражданство», — заявил 26-летний футболист.
Он отметил, что доволен своей жизнью в Польше и его решение выступать за польскую команду поддерживает семья. По мнению игрока, его позицию по получению гражданства Польши в негативном свете искажают украинские журналисты.
«В Украине есть немало журналистов, с которыми я не разговаривал, но они высказываются на мою тему. Они берут то, что я рассказывал для польских СМИ, переводят на украинский язык, и получается совсем другое мнение» — отметил Романчук. Он добавил, что на Украине есть всего один журналист, которому он доверяет.
Романчука вызвали в состав сборной Польши на ближайшие товарищеские матчи против Нигерии и Южной Кореи. Встречи пройдут 23 и 27 марта соответственно.
Футболист выступает в Польше с 2013 года. В 2014 году полузащитник присоединился к «Ягеллонии».
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