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«Амкар» получит 20 млн рублей от «Локомотива»
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Нобель Арустамян: «Амкар» получит 20 млн рублей от «Локомотива» за перенос матча в Москву 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал перенос матча между «Амкаром» и «Локомотивом» из Перми в Москву
«Главная причина, по которой «Амкар» согласился играть с «Локомотивом» в Москве, — это то, что москвичи полностью берут на себя перелёт, проживание пермяков в столице, а также билетную программу. По моей информации, «Амкар» за все эти истории получит около 20 млн рублей. Такую сумму заплатит «Локомотив». Понятно, что вопросы могут быть по билетной программе — плюс-минус, но «Амкару» достанется примерно 20 млн рублей», — сказал Арустамян в эфире «Ставка TV».
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