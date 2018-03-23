«Амкар» получит 20 млн рублей от «Локомотива»

«Главная причина, по которой «Амкар» согласился играть с «Локомотивом» в Москве, — это то, что москвичи полностью берут на себя перелёт, проживание пермяков в столице, а также билетную программу. По моей информации, «Амкар» за все эти истории получит около 20 млн рублей. Такую сумму заплатит «Локомотив». Понятно, что вопросы могут быть по билетной программе — плюс-минус, но «Амкару» достанется примерно 20 млн рублей», — сказал Арустамян в эфире «Ставка TV».

Футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал перенос матча между «Амкаром» и «Локомотивом» из Перми в Москву