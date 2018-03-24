Месси не дотянул до Марадоны

Месси отказали в величии Марадоны

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси никогда не станет таким же великим, как его соотечественник Диего Марадона . Такое мнение выразил бывший форвард сборной Аргентины Габриэл Батистута, слова которого приводит Corriere dello Sport.

«Для меня Марадона — самый великий. Он является символом Аргентины, и не только в футболе. У него была харизма, редкие таланты и воображение. Техника Месси, возможно, не хуже, однако ему все равно не стать таким. У него нет харизмы Марадоны. Диего мог управлять стадионами, все смотрели на него», — заявил Батистута.

21 марта бывший форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри заявил, что Месси пока не достиг уровня бразильца Пеле и Марадоны. При этом он отметил, что по уровню он не сильно отстает от них.

Месси в составе сине-гранатовых восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. В его активе нет победы на чемпионате мира. Пеле побеждал на мундиале трижды, Марадона — один раз.

Батистута завершил карьеру в 2005 году. Форвард дважды выигрывал Кубок Америки в составе аргентинской сборной. За национальную команду он выступал вместе с Марадоной.