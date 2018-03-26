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Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ
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Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему не приглашает в команду 36-летнего полузащитника Андрея Аршавина.
По словам Черчесова, Аршавин наверняка играл бы в сборной, если бы был на 10 лет моложе.
«Болельщикам уважение, что помнят наших футболистов, но мы приняли решение, что у нас молодая команда. Я был бы рад, если бы ему лет на десять было меньше. Убеждён, что команде он бы пригодился», — цитирует наставника «Чемпионат.com».
При этом Черчесов признал, что Аршавин «порой выдавал гениальные матчи» за сборную, а теперь «неплохо выступает» в казахстанском «Кайрате».
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