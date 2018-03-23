Бразилия разгромила Россию

Сборная Бразилии обыграла сборную Россию в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 0:3. Об этом пишет Чемпионат.com

Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве. Все три мяча россияне пропустили во втором тайме.

На 53-й минуте бразильский защитник Жоао Миранда распечатал ворота, спустя девять минут полузащитник Филиппе Коутиньо удвоил преимущество своей сборной, а третий мяч забил хавбек Паулиньо.

27 марта россияне сыграют еще один товарищеский матч — со сборной Франции в Санкт-Петербурге.