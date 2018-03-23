Ещё
Немцев просят брать старые телефоны на ЧМ в РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Немцев предостерегли от использования смартфонов на ЧМ в России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Немецким чиновникам рекомендовали не брать смартфоны на ЧМ-2018, если они поедут в Россию в качестве болельщиков. МВД Германии предупредило, что электронные устройства могут стать объектами шпионажа, сообщает в пятницу, 23 марта, DW.
В полицейской инструкции советуют взять на мундиаль старый кнопочный мобильный без доступа к интернету и без списка служебных контактов.
«В прошлом были инциденты в России и Турции, когда у путешественников на некоторое время забирали телефоны, а потом возвращали без объяснений. Впоследствии выяснялось, что данные с них были считаны», — рассказал представитель регионального МВД Тобиас Дункель (Tobias Dunkel).
Как отмечает издание, чиновникам Германии и раньше советовали придерживаться этого правила при любых поездках в Россию.
Другой причиной издания инструкции стала необходимость оформлять Fan ID — паспорт болельщика. Это мера, придуманная в России, требует от иностранцев передачи в органы безопасности страны-хозяйки чемпионата персональных данных. Речь идет о ФИО, дате рождения, сведениях о документе, удостоверяющем личность, фотографии, номере мобильного телефона, адресе электронной почты и почтовом адресе.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразилия разгромила Россию369
«Она ворвалась как смерч»21
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас14
Россия может заставить WADA «заткнуться и уйти»
У футбола России нет будущего после ЧМ112
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение