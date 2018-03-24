Схема неудачи: как России не провалиться на ЧМ-2018

Сборная России по футболу разгромно проиграла бразильцам в товарищеском матче, прошедшем на московском стадионе «Лужники». «Газета.Ru» называет три главных итога неутешительной встречи с пентакампеонами.

Страсти по Денисову

У российских болельщиков к Станиславу Черчесову много претензий, и они с разной частотой всплывают на всеобщее обозрение то после болезненного поражения, то просто по итогам какого-то высказывания/решения наставника.

Однако есть среди них явный фаворит — откровенное игнорирование опорника «Локомотива» Игоря Денисова, впервые за долгие годы ведущего команду Юрия Семина к чемпионству, злит едва ли не всех.

Как известно, не вызывает специалист разрушителя в сборную из-за давнего конфликта, случившегося еще во времена их общей работы в московском «Динамо» — но если в первые месяцы после трудоустройства Черчесова в главную команду страны ему подобные «фи» прощали (в распоряжении была большая обойма, весь возможный ужас чемпионата мира еще казался столь далеким, плюс сам Игорь тогда не был так хорош), то уже где-то с конца минувшего года призыв «Денисова — в сборную» стал неким отечественным прототипом знаменитого в Англии «Венгер — вон», настолько он оказался популярным.

В реальности, впрочем, отсутствие полузащитника на домашнем мундиале (а Черчесов уже сказал, что вызывать футболиста точно не будет) не кажется такой уж невосполнимой катастрофой для россиян — не умаляя бессмысленной принципиальности тренера, нельзя не отметить, что Денисов едва ли станет мессией для сборной в преддверии старта планетарного первенства.

Нет, конечно же, в лучшей из вселенных Игорь обязан быть в обойме команды на ЧМ-2018 — опытный «стоппер» был бы полезен против абсолютных топов (например, против той же Бразилии), заставляющих оппонентов много и тяжело защищаться.

Однако и без него средняя линия россиян прямо сейчас является сильнейшей в сборной (не считая вратарской, естественно) —

Замена кого-то из них на Денисова, возможно, и добавит основе общего уровня мастерства, но точно не сделает подопечных Черчесова на голову сильнее — здесь, скорее, можно было бы говорить о смене схемы, однако специалист на это, забегая чуть вперед, точно не пойдет.

Во всей это ситуации со сложным характером тренера куда грустнее за линию нападения — тяжелая травма Александра Кокорина оставила в сборной ровно одного качественного нападающего, однако без адекватного сменщика Федора Смолова на домашнем мундиале делать попросту нечего.

Им бы вполне мог стать Артем Дзюба — благо, что в этом полугодии форвард точно будет пребывать в хорошей форме и, возможно, даже в одиночку забьет в чемпионате России больше, чем весь «Зенит» , отправивший его в аренду в Тулу (на данный момент счет в противостоянии 3-0 в пользу футболиста).

Но не будет в сборной, кажется, и Дзюбы — знаменитый «месседж» Артему наставник вроде бы до сих пор не простил, и если это действительно так, то Артему впору задуматься о личных планах на июне-июльский отпуск.

Схема — проблема

Черчесов не изменяет себе не только в принципиальности по некоторым игрокам, но и в выборе схемы — под его руководством сборная всегда играет в пять защитников, что прямо сейчас кажется максимально спорным решением.

Сама по себе схема с латералями имеет право на жизнь и в контексте России — благо, что системообразующие игроки для оной у команды в целом есть, да и времени для ее практики у хозяев было навалом.

Другое дело, что ситуация ныне в корне другая — «спасибо» следует сказать коленным травмам ведущих центрдефов коллектива Георгия Джикии Виктора Васина , которые на ЧМ-2018 точно не сыграют.

Владимир Гранат и В их отсутствие в центре обороны действуют Федор Кудряшов Илья Кутепов . При всем уважении эти футболисты, мягко говоря, не являются игроками топ-уровня, больше заставляя размышлять о целесообразности введения лимита, чем об обратном.

Безусловно, совсем без них не обойтись, однако не очень понятно, зачем при таких проблемах с составом использовать в старте именно трех центральных оборонцев, если можно, например, усилить середину поля, где выбор качественных футболистов куда больше.

Это как минимум помогло бы россиянам увереннее действовать в матчах с Саудовской Аравией и Египтом, тогда как дополнительный защитник едва ли принесет реальную пользу против условного Криштиану Роналду , с кем россияне вполне могут сыграть уже на первой стадии плей-офф.

Что, собственно, и доказали пентакампеоны — три гола при выдающейся игре Игоря Акинфеева как бы намекают на необходимость глобальных изменений.

Туманные перспективы

В последних трех матчах сборная России сыграла с тремя — пусть и с небольшой натяжкой — явными фаворитами чемпионата мира — 2018 (Аргентина, Испания, Бразилия), добившись одного ничейного результата при двух поражениях с общим счетом 3:7.

Сугубо в плане результата эти встречи особо не разочаровали, а вот что действительно расстроило, так это отсутствие вразумительного игрового плана на оные.

Как и в случае с Евро-2016, на котором Леонид Слуцкий крайне неудачно попробовал ставить в основу сразу трех центральных нападающих, у сборной Черчесова легко прослеживается тренерская идея, однако от этого не легче — тактика эта, как показывает практика, больше тормозит команду в поединках с равными/менее грозными соперниками, тогда как в битвах с топами банально не оставляет шансов на успех.

В том самом матче с испанцами, в котором Серхио Рамос и компания с трудом унесли ноги из Санкт-Петербурга, у россиян пошла игра как раз таки из-за полного разрушения схемы — хозяева тогда поневоле сбились на достаточно открытый для себя футбол, и класс атакующих игроков вкупе с небольшим везением помог аж трижды огорчить, пожалуй, лучшего вратаря мира Давида де Хею.

Перенося получающуюся по итогам «товарняков» картину на реалии чемпионата мира, можно сказать, что выход россиян в четвертьфинал станет возможным лишь в случае более смелой игры (именно более смелой — играть в настолько разрушительный футбол, кажется, сборной не стоит) — ведь на старте плей-офф по воле жребия хозяевам турнира почти точно попадутся либо все те же испанцы, либо португальцы.

Участие в 1/8 финала при этом для россиян обязательно — благо, что соперники по группе у отечественной сборной, мягко говоря, не самый грозные (Саудовская Аравия, Египет и Уругвай).

Болельщики, впрочем, в выход команды из квартета практически не верят, ссылаясь не только на проблемы самих россиян (это понятно и заслуженно), но и на якобы грозность визави.

Особо восхвалять почему-то с недавних пор принято «фараонов», объясняя их общий уровень выдающимся талантом Салаха.

На деле же при всей мощи лидера «Ливерпуля» из действительно качественных представителей африканской сборной можно отметить лишь Мохаммеда Эль-Ненни, на клубном уровне представляющего лондонский «Арсенал».

Тогда как настоящее мастерство остальных игроков Египта все желающие могли оценить на недавнем Кубке Африки — в его ходе временами создавалось впечатление, что в компанию к Салаху на турнир были заявлены в лучшем случае запасные из ФНЛ, но никак не « будущие уничтожители сборной России».