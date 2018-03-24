Минспорта удручил результат матча с бразильцами

В Минспорта назвали плохим результат матча Россия — Бразилия

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал поражение сборной России по футболу в контрольном матче с Бразилией. По его мнению, подопечные Станислава Черчесова должны принять во внимание данный результат и сделать работу над ошибками перед чемпионатом мира 2018 года.

«Вчерашний результат, конечно, плохой. Первый тайм был обнадеживающим с учетом того, что нам противостоял соперник, который гораздо сильнее нас. Но у сборной есть еще время, чтобы сделать выводы и использовать свои сильные качества. У нас в группе бразильцев нет, там три команды, которые вполне по силам нашим футболистам, мы можем сыграть с ними успешно. После игры с бразильцами не стоит делать далеко идущих выводов. Думаю, что у тренерского штаба есть достаточно мудрости, чтобы правильно оценить подготовку», — цитирует Колобкова ТАСС.

Ранее российская команда проиграла сборной Бразилии со счетом 0:3.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Российская команда сыграет в группе А с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.