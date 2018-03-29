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Бен-Арфа объявил об уходе из «ПСЖ»
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Бен-Арфа объявил об уходе из «ПСЖ» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник «ПСЖ» Атем Бен-Арфа на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» объявил об уходе из парижского клуба.
«Близится окончание моего приключения в «ПСЖ». Несмотря на трудные времена, я счастлив, что носил эту футболку. Буду хранить самые тёплые воспоминания о товарищах по команде. Благодарю всех своих болельщиков. Мне всегда будет нравиться этот клуб», — написал Бен-Арфа.
Напомним, полузащитник перешёл в «ПСЖ» в 2016 году. В составе парижской команды Атем провёл 32 матча, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.
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