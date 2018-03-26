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Названа причина смерти футболиста после удара мячом
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Смерти хорватского футболиста после удара мячом нашлось объяснение 

Lenta.ru 2 часа назад
Футболист хорватского клуба «Марсония» Бруно Бобан умер от сердечного приступа. Об этом сообщает хорватский портал index.hr. Видеозапись появилась на YouTube-канале FEELMYSTYLE.
>> 25-летний хорватский футболист умер после попадания мяча в грудь
Футболист умер после попадания мяча в грудь во время матча третьего дивизиона чемпионата страны со «Славонией». Вскрытие показало, что причиной смерти Бобана стал сердечный приступ. Похороны футболиста состоялись в понедельник, 26 марта.
Инцидент произошел 25 марта. После удара футболист в течение нескольких секунд продолжал играть, после чего упал на газон. Первую помощь спортсмену оказали клубный врач и бригада скорой помощи, однако реанимировать спортсмена им не удалось.
Бобан известен своими выступлениями за «Загреб», также играл за «Славонию». В нынешнем сезоне в активе правого полузащитника 12 забитых мячей.
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