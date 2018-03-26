Названа причина смерти футболиста после удара мячом

Смерти хорватского футболиста после удара мячом нашлось объяснение

Футболист хорватского клуба «Марсония» Бруно Бобан умер от сердечного приступа. Об этом сообщает хорватский портал index.hr. Видеозапись появилась на YouTube-канале FEELMYSTYLE.

Футболист умер после попадания мяча в грудь во время матча третьего дивизиона чемпионата страны со «Славонией». Вскрытие показало, что причиной смерти Бобана стал сердечный приступ. Похороны футболиста состоялись в понедельник, 26 марта.

Инцидент произошел 25 марта. После удара футболист в течение нескольких секунд продолжал играть, после чего упал на газон. Первую помощь спортсмену оказали клубный врач и бригада скорой помощи, однако реанимировать спортсмена им не удалось.

Бобан известен своими выступлениями за «Загреб», также играл за «Славонию». В нынешнем сезоне в активе правого полузащитника 12 забитых мячей.