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Зобнин тренируется в общей группе «Спартака»
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Зобнин тренируется в общей группе «Спартака» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин тренируется в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Завтра, 31 марта, красно-белым предстоит провести матч 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно».
Зобнин получил травму мениска, находясь в расположении сборной России. Футболист провёл 85 минут в товарищеской встрече с национальной командой Бразилии (0:3), однако позже из-за повреждения был вынужден вернуться в расположение «Спартака» и не смог помочь россиянам в игре с Францией (1:3).
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