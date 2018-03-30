Зобнин тренируется в общей группе «Спартака»

Завтра, 31 марта, красно-белым предстоит провести матч 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно».

Зобнин получил травму мениска, находясь в расположении сборной России. Футболист провёл 85 минут в товарищеской встрече с национальной командой Бразилии (0:3), однако позже из-за повреждения был вынужден вернуться в расположение «Спартака» и не смог помочь россиянам в игре с Францией (1:3).