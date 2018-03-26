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Голландия разгромила Португалию в товарищеском матче
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Сборная Нидерландов разгромила Португалию в товарищеском матче 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: EPA
Встреча прошла в Каруже (Швейцария) на стадионе «Стад де Женев» и завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Рональда Кумана, одержавшего свою первую победу во главе сборной.
На 11-й минуте с правого фланга последовала передача к линии штрафной площади, Донни ван де Бек принял мяч и не очень удачно пробил по воротам, но в итоге получился пас на Мемфиса Депая, который в падении отравил мяч в угол ворот. На 32-й минуте Матейс де Лигт с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Райан Бабель оторвался от защитников и головой отправил мяч в сетку.
В концовке первого тайма Депай со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, де Лигт сбросил мяч в центр на Вирджила ван Дейка, который здорово пробил в угол ворот и не оставил шансов Антони Лопешу на спасение. Португальцы доигрывали матч в меньшинстве — на 61-й минуте вторую жёлтую карточку получил Жоау Канселу.
В составе сборной Португалии весь матч на поле провёл полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш. Хавбек «Спартака» голландец Квинси Промес провёл встречу на скамейке запасных.
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