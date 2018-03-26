В «Амкаре» не могут выполнить требования комиссии РФС и РФПЛ

"Это нереально сделать посреди сезона. У нас на данный момент есть сертификат, который действует до 2020 года, он выдан нам в сентябре 2017 года! В рекомендации, которую составила нам комиссия, написано: "Рекомендовано поменять газон". Все — больше ничего", — заявил Резвухин. Генеральный директор пермского "Амкара" Игорь Резвухин заявил о невозможности выполнения условий Российского футбольного союза (РФС) и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по замене газона на стадионе "Звезда". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Функционер отметил, что требования комиссии невыполнимы.

"Пусть это останется на совести тех, кто принимает такие решения. Как можно поменять газон в минусовую температуру?" — добавил он.

Ранее комиссия РФС и РФПЛ проверит стадион "Амкара".