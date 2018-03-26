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В «Амкаре» не могут выполнить требования комиссии РФС и РФПЛ
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В «Амкаре» не могут выполнить требования комиссии РФС и РФПЛ 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор пермского "Амкара" Игорь Резвухин заявил о невозможности выполнения условий Российского футбольного союза (РФС) и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по замене газона на стадионе "Звезда". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Это нереально сделать посреди сезона. У нас на данный момент есть сертификат, который действует до 2020 года, он выдан нам в сентябре 2017 года! В рекомендации, которую составила нам комиссия, написано: "Рекомендовано поменять газон". Все — больше ничего", — заявил Резвухин.
Функционер отметил, что требования комиссии невыполнимы.
"Пусть это останется на совести тех, кто принимает такие решения. Как можно поменять газон в минусовую температуру?" — добавил он.
Ранее комиссия РФС и РФПЛ проверит стадион "Амкара".
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