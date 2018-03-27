Лапочкин рассудит «Амкар» и «Локомотив»

Стали известны арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура чемпионата России. Встречу лидера таблицы "Локомотива" против "Амкара" обслужит бригада судей во главе с Сергеем Лапочкиным.
Игру чемпиона страны "Спартака" с "Тосно" доверено судить Виталию Мешкову.
Полностью список назначений выглядит следующим образом:
31 марта (суббота)
"Амкар" — "Локомотив": судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Игорь Синер (Омск).
"Ахмат" — "СКА-Хабаровск": судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
"Динамо" — "Арсенал": судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
"Спартак" — "Тосно": судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
1 апреля (воскресенье)
"Урал" — "Рубин": судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Игорь Панин (Московская область); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
"Уфа" — "Зенит": судья — Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
"Краснодар" — "Анжи": судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Алексей Спирин (Москва).
"Ростов" — ЦСКА: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Артем Чистяков (Азов); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).