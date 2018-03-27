Легендарный бразильский нападающий Пеле может посетить МГУ во время чемпионата мира по футболу

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле может посетить МГУ им. М. Ломоносова в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий на встрече со студентами.

«Моим любимым зарубежным игроком всегда являлся Пеле, и я надеюсь, что я скоро его увижу. Есть такая надежда, что он приедет к нам, в МГУ, мы все очень на это надеемся», — заявил В. Садовничий

В районе МГУ на Воробьевых горах расположится официальная фан-зона FIFA — место, где болельщики и туристы смогут смотреть матчи ЧМ-2018, а также знакомиться с культурой стран-участниц турнира.

Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.