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Легендарный бразильский нападающий Пеле может посетить МГУ во время чемпионата мира по футболу
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Легендарный бразильский нападающий Пеле может посетить МГУ во время чемпионата мира по футболу 

Агентство «Москва» 27 марта 2018
Фото: Управа района Черемушки
Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле может посетить МГУ им. М. Ломоносова в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий на встрече со студентами.
«Моим любимым зарубежным игроком всегда являлся Пеле, и я надеюсь, что я скоро его увижу. Есть такая надежда, что он приедет к нам, в МГУ, мы все очень на это надеемся», — заявил В. Садовничий.
В районе МГУ на Воробьевых горах расположится официальная фан-зона FIFA — место, где болельщики и туристы смогут смотреть матчи ЧМ-2018, а также знакомиться с культурой стран-участниц турнира.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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