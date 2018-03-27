Ещё
Тренер французов Дешам опасался, что россияне сравняют счет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер французов Дешам опасался, что россияне сравняют счет 

Вести.Ru 27 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Сборная России по футболу в рамках подготовки к чемпионату мира провела в Санкт-Петербурге контрольный матч со сборной Франции. Французы добились победы с результатом 3:1.
Главный тренер победителей Дидье Дешам сообщил прессе, что его команда сыграла в свою силу и заслуженно победила. При этом у Дешама были опасения за исход встречи. «У нас всегда есть возможность создавать ситуации и доводить их до конца. Эти три гола — это наша сила. Но всегда можно действовать лучше. В первом тайме мы часто теряли мяч, это были глупые ситуации. Но мы можем быть опасны для соперника. Если честно, когда Россия забила гол и счет стал 2:1, появился страх, что сценарий пятницы повторится. Я не испугался, но в футболе иногда что-то повторяется, — сказал Дешам ТАСС. — Для команды соперника этот гол стал воодушевляющим моментом, но особой опасности мы не почувствовали».
Дидье Дешам отметил в российской команда нападающего Федора Смолова, который и забил единственный мяч в ворота французов. " Смолов может сохранять мяч, играет опасно. Я не видел всех его матчей, но я вижу, что он очень качественный игрок
Вести.Ru: последние новости
"Зенит" предлагает тренеру Сарри зарплату 7 млн евро в год Тухель уговорил Неймара остаться в "Пари Сен-Жермен" Ледяхов назначен главным тренером "Ахмата" в день своего 50-летия
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцам дали странные советы на время ЧМ-201838
ФИФА решила судьбу российских футболистов67
Раскрыт секрет «пошлой» матрешки к ЧМ-20188
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие104
Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов39
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение