Натурализованных игроков посчитали недостойными сборной

Натурализованных футболистов посчитали недостойными сборной России

«Был удивлен, что после такого матча, как с Бразилией, люди отправились в ресторан. Это говорит об отношении Рауша и Нойштедтера к сборной, хотя мне вообще до конца не понятно, что они делают в национальной команде. Нам говорят, что Рауша взяли в сборную за хорошую игру на клубном уровне, но в "Динамо" он пока не впечатляет», — заявил Кобелев.

После матча с Бразилией, который завершился разгромом российской сборной (0:3), Рауш и Нойштедтер были замечены в баре-ресторане в центре Москвы. В Российском футбольном союзе заявили, что всем игрокам дали возможность провести время с родными и близкими, однако в итоге решили оштрафовать защитников за поведение, которое «сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений». Футболисты принесли свои извинения.

Оба игрока приняли участие в следующем матче с Францией. Из-под Нойштедтера форвард трехцветных Килиан Мбаппе забил два мяча, встреча завершилась поражением команды Станислава Черчесова со счетом 1:3.

Оба спортсмена — натурализованные футболисты, они имеют опыт выступления за молодежные сборные Германии. Нойштедтер, который играет за турецкий «Фенербахче», был в составе российской команды на Евро-2016. Рауш числится в московском «Динамо», он дебютировал в сборной в октябре 2017 года.