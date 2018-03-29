Явления футбола 90-х, по которым все скучают 

«Чемпионат» составил список явлений футбола 1990-х годов, по которым больше всего скучают фанаты.
Так, болельщикам определенно не хватает настоящих мастеров штрафных ударов, то есть тех, от кого ждешь гола еще до того, как игрок подошел к мячу.
Тосковать фанатам стоит и по Кубку Кубков, то есть международному турниру между победителями национальных кубков, которые регулярно выигрывают те, от кого этого совсем не ждешь.
Росшим в 1990-е россиянам, очевидно, не хватает соотечественников, играющих в европейских командах, например, Александра Мостового и Валерия Карпина в «Сельте». Мостовой за годы в Испании четырежды забил великой «Барселоне».
«Кто у нас сейчас на такое способен?» — интересуется автор статьи.
Не хватает болельщикам из России и побед местных команд над европейскими грандами, которые не считались бы чудом.
Скучают фанаты и тренирующему Олегу Романцеву, при котором «Спартак» был «силой» в Европе, по «молодой и дерзкой» «Парме» с такими звездами в составе, как Фабио Каннаваро, Лилиан Тюрам и Джанлуиджи Буффон, по английскому «Лидсу» с Аланом Смитом, Ли Бойером и Марком Видукой, испанскому «Депортиво» с Роем Макаем, Диего Тристаном и Педру Паулетой, а также по штрафным ударам вратаря Хосе Луиса Чилаверта.
Кроме того, ностальгию вызывают воспоминания о связке нападающих киевского «Динамо» Андрей Шевченко — Сергей Ребров, о московском «Торпедо», побеждавшем «Манчестер Юнайтед», о настоящих «крутых парнях», какими были Патрик Виейра, Рой Кин и Джузеппе Бергоми, и, наконец, о бедном, но «драйвовом» «Зените».