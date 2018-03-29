Явления футбола 90-х, по которым все скучают

«Чемпионат» составил список явлений футбола 1990-х годов, по которым больше всего скучают фанаты.

Так, болельщикам определенно не хватает настоящих мастеров штрафных ударов, то есть тех, от кого ждешь гола еще до того, как игрок подошел к мячу.

Тосковать фанатам стоит и по Кубку Кубков, то есть международному турниру между победителями национальных кубков, которые регулярно выигрывают те, от кого этого совсем не ждешь.

Росшим в 1990-е россиянам, очевидно, не хватает соотечественников, играющих в европейских командах, например, Александра Мостового Валерия Карпина в «Сельте». Мостовой за годы в Испании четырежды забил великой «Барселоне».

«Кто у нас сейчас на такое способен?» — интересуется автор статьи.

Не хватает болельщикам из России и побед местных команд над европейскими грандами, которые не считались бы чудом.