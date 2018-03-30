«Краснодар» мог продать Смолова в «Зенит» за €40 млн

Президент петербургского "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что главный тренер команды Роберто Манчини просил приобрести ему в клуб нападающего "Краснодара" и сборной России по футболу Федора Смолова . Однако, по его словам, в краснодарском клубе запросили большую сумму денег за трансфер. "Манчини очень хотел Смолова. Но заполучить его не получилось, так как деньги, полученные за Халка и Акселя Витселя, закончились. А он очень дорогой. Те условия, которые нам выставили, были неприемлемы. За Смолова у нас просили €40 млн Это и трансфер, и зарплата, и агентские отчисления. Не хочу говорить, что он столько не стоит. Но мы не смогли столько заплатить за футболиста", — цитирует Фурсенко Sport24.ru. Ранее в "Краснодаре" ответили на вопрос о возможном переходе Смолова в "Вест Хэм Юнайтед". Установите Яндекс. Браузер и получите быстрый доступ к Рамблеру