Гудьонсен назвал ЧМ-2018 шансом для сборной РФ

Бывший нападающий сборной Исландии, «Челси» и «Барселоы» Эйдур Гудьонсен поделился своим мнением насчёт игры сборной России в преддверии домашнего чемпионата мира 2018 года по футболу.
«Для российской сборной последние несколько лет были достаточно сложными. Чемпионат мира для неё — это прекрасная возможность поднять уровень, поднять планку перед своими фанатами. И нет лучшей возможности, чем проведение чемпионата мира в своей стране. Это должно быть прекрасным, положительным моментом для российской сборной», — приводит слова Гудьонсена ТАСС.
Он также отметил высокий уровень чемпионата России, где выступают несколько футболистов сборной Исландии.
Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв дал оценку решению исландских чиновников бойкотировать чемпионат мира 2018 года по футболу.
Установите Яндекс. Браузер и получите быстрый доступ к Рамблеру