Гудьонсен назвал ЧМ-2018 шансом для сборной РФ

Исландский футболист Гудьонсен: ЧМ станет возможностью поднять уровень сборной России

Бывший нападающий сборной Исландии, «Челси» и «Барселоы» Эйдур Гудьонсен поделился своим мнением насчёт игры сборной России в преддверии домашнего чемпионата мира 2018 года по футболу.

«Для российской сборной последние несколько лет были достаточно сложными. Чемпионат мира для неё — это прекрасная возможность поднять уровень, поднять планку перед своими фанатами. И нет лучшей возможности, чем проведение чемпионата мира в своей стране. Это должно быть прекрасным, положительным моментом для российской сборной», — приводит слова Гудьонсена ТАСС.

Он также отметил высокий уровень чемпионата России, где выступают несколько футболистов сборной Исландии.