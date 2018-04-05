Главный арбитр мачта 24-го тура чемпионата России, в котором московский "Спартак" принимал клуб из Ленинградской области "Тосно", Виталий Мешков получил низкую оценку за свою работу, сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным источника, инспектор Алексей Румянцев определил сразу несколько грубых ошибок, допущенных Мешковым. По его мнению, судья должен был удалить полузащитника "Спартака" Лукаса Фернандо за грубую игру на 36-й минуте. Тогда у игрока красно-белых имелась одна желтая карточка, и за свои действия он должен был получить вторую и покинуть поле. В конце первого тайма Фернандо открыл счет в матче.
Также Мешков должен был удалить защитника "Тосно" Сергея Сухарева за грубую игру против форварда москвичей Луиса Адриано.
Грубой ошибкой главного арбитра является и назначенный пенальти в ворота "Спартака". Мешков определил, что защитник красно-белых Илья Кутепов нарушил правила на Павле Погребняке, однако на видеоповторе видно, что форвард "Тосно" упал сам. В результате он отметился забитым мячом.
Матч "Спартак" — "Тосно" завершился победой хозяев со счетом 2:1.