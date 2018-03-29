Карасев будет работать на ЧМ-2018

36 главных арбитров и 63 ассистентов из 46 стран будут обслуживать матчи чемпионата мира-2018. От России приглашения получили главный судья Сергей Карасев и ассистенты Антон Аверьянов и Тихон Калугин.
«Итоговый список судейских бригад, которые будут обслуживать матчи ЧМ-2018, составлялся с учетом квалификации и личных качеств арбитров, а также уровня понимания футбола и умения читать игру и разбираться в тактике команд», — сообщает ФИФА.
Судейский департамент ФИФА будет оценивать эффективность работы каждого назначенного арбитра.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.