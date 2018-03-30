Мутко рассказал, что может привести сборную к «провалу» на ЧМ-2018

Зампред правительства России Виталий Мутко заявил в интервью «Чемпионату», что невыход сборной России из группы на домашнем чемпионате мира станет «провалом».

По словам бывшего министра спорта и экс-главы Российского футбольного союза, выход сборной из группы является ее «минимальной» задачей, а невыход станет «провалом» вне зависимости от того, какие команды представлены в группе.

«Хозяйка чемпионата должна как минимум выходить в плей-офф», — уверен он.

При этом Мутко отметил, что, согласно результатам жеребьевки, уже в 1/8 финала россияне могут встретиться со сборной Испании.

«Хотя можно и с Испанией играть», — полагает он.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Саранске. Соперниками сборной России по группе А будут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.