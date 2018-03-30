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Мутко рассказал, что может привести сборную к «провалу» на ЧМ-2018
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Мутко рассказал, что может привести сборную к «провалу» на ЧМ-2018 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Зампред правительства России Виталий Мутко заявил в интервью «Чемпионату», что невыход сборной России из группы на домашнем чемпионате мира станет «провалом».
По словам бывшего министра спорта и экс-главы Российского футбольного союза, выход сборной из группы является ее «минимальной» задачей, а невыход станет «провалом» вне зависимости от того, какие команды представлены в группе.
«Хозяйка чемпионата должна как минимум выходить в плей-офф», — уверен он.
При этом Мутко отметил, что, согласно результатам жеребьевки, уже в 1/8 финала россияне могут встретиться со сборной Испании.
«Хотя можно и с Испанией играть», — полагает он.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Саранске. Соперниками сборной России по группе А будут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.
 Ещё 10 источников 
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