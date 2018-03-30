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Экс-футболист сборной просит 500₽ за интервью
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Экс-футболист сборной просит 500₽ за интервью 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-игрок сборной России по футболу Александр Панов попросил у журналистов 500 рублей за интервью. Об этом сообщается в блоге «Удар головой» на Sports.ru.
Журналисты Sports.ru позвонили Панову и попросили у него комментарий о матче сборных России и Франции. Как поясняет TJournal, многие начали спрашивать Панова об этой игре, так как в 1999 году во время матча с французской командой он забил два гола, Россия победила со счётом 3:2.
Бывший игрок заявил Sports.ru, что не дает комментариев, а потомууточнил, что дает их «на коммерческой основе». По словам журналистов, он предложил отправить ему 500 рублей.
В Sports.ru перевели деньги Панову и задали ему вопрос о матче. После разговора журналисты позвонили ему еще раз. Он объяснил, что, когда он говорил бесплатно, «многие пользовались», и ему это надоело.
«Поэтому прошу минимальную сумму за любой вопрос, который хотите. Для этого надо на телефон бросить деньги. А то на халяву все хотят. Вот кто на халяву, тому не отвечаю», — пояснил он.
Панов добавил, что журналисты «бывает, соглашаются, бывает, нет».
Sports.ru решил позвонить Панову, чтобы проверить историю, рассказанную редактором издания «Спорт день за днем» Сергеем Бурым в Telegram. В сообщении утверждается, что раньше футболист просил десять тысяч рублей в месяц.
Панов выступал за «Зенит», вологодское «Динамо» и китайский «Баоканг», провел сезон во французском «Сент-Этьенне».
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