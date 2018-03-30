Экс-футболист сборной просит 500₽ за интервью

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Панов попросил у журналистов 500 рублей за интервью. Об этом сообщается в блоге «Удар головой» на Sports.ru.

Журналисты Sports.ru позвонили Панову и попросили у него комментарий о матче сборных России и Франции. Как поясняет TJournal, многие начали спрашивать Панова об этой игре, так как в 1999 году во время матча с французской командой он забил два гола, Россия победила со счётом 3:2.

Бывший игрок заявил Sports.ru, что не дает комментариев, а потомууточнил, что дает их «на коммерческой основе». По словам журналистов, он предложил отправить ему 500 рублей.

В Sports.ru перевели деньги Панову и задали ему вопрос о матче. После разговора журналисты позвонили ему еще раз. Он объяснил, что, когда он говорил бесплатно, «многие пользовались», и ему это надоело.

«Поэтому прошу минимальную сумму за любой вопрос, который хотите. Для этого надо на телефон бросить деньги. А то на халяву все хотят. Вот кто на халяву, тому не отвечаю», — пояснил он.

Панов добавил, что журналисты «бывает, соглашаются, бывает, нет».

Sports.ru решил позвонить Панову, чтобы проверить историю, рассказанную редактором издания «Спорт день за днем» Сергеем Бурым в Telegram. В сообщении утверждается, что раньше футболист просил десять тысяч рублей в месяц.