Первые фарфоровые статуэтки волка Забиваки, сделанные в Подмосковье, поступили в продажу

В продажу поступила фарфоровая скульптура официального талисмана чемпионата мира по футболу-2018 волка Забиваки, изготавливаемая на заводе «Дулевский фарфор» в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Дулевский фарфоровый завод — единственное предприятие народных художественных промыслов из Московской области, получившее право на производство и реализацию сувенирной символики чемпионата мира по футболу 2018 года. Первый выпуск сувенирной продукции составит в общей сложности 500 тысяч экземпляров, а дополнительное производство зависит от спроса», — заявила министр культуры Московской области Оксана Косарева

В рамках договора с российской компанией «Мегалайсенз Энтертеймент», которая, согласно соглашению с Международной федерацией футбола (FIFA), осуществляет лицензионную и розничную программы ЧМ-2018, завод «Дулевский фарфор» изготавливает и реализует фарфоровую продукцию с символикой турнира. Помимо скульптуры волка Забиваки, это чайники, чайные пары, тарелки, самовары с символикой чемпионата, которые поступили в продажу в декабре 2017 года.

Вся сувенирная продукция проходит полный цикл производства — от приготовления фарфоровой массы до упаковки готовых изделий в фирменные коробки с символикой ЧМ-2018, на которые нанесена голограмма, подтверждающая подлинность продукции. Продается она более чем в 100 специализированных магазинах — в первую очередь в тех 11 городах, где пройдут матчи мирового первенства.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».