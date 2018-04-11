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«Бавария» сыграла вничью с «Севильей»
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«Бавария» сыграла вничью с «Севильей» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
"Бавария" сыграла вничью с "Севильей" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" и завершилась со счётом 0:0, сообщает "Советский спорт".
Хозяева на протяжении матча больше атаковали, но так и не смогли распечатать ворота голкипера испанской команды Давида Сории.
В первом матче в Севилье "Бавария" одержала победу со счётом 2:1.
Таким образом, мюнхенский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, составив компанию "Ливерпулю" и "Роме".
"Севилья" завершила свой еврокубковый сезон.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч"Бавария" (Мюнхен, Германия) — "Севилья" (Севилья, Испания) — 0:0Удаления: нет — Корреа, 90+2
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