Ибрагимович забил в США с 40 метров

Златан Ибрагимович в первом матче за «Гэлакси» забил с 40 метров

Вы наверняка пропустили, что прошедшей ночью случились минимум два крутых индивидуальных перфоманса в спорте. Александр Поветкин ушатал мощным нокаутом британца Дэвида Прайса (с ужасом представляю, как это подадут на нашем ТВ). А чуть позже Златан Ибрагимович вновь напомнил, какой же он король. Швед пафосно и ярко переехал в MLS, а вчера впервые вышел на поле.

А теперь просто факты того, как он провел свой первый матч.

— Это было дерби Лос-Анджелеса между одноименным клубом и новой командой Ибры, «Гэлакси» — «Лос-Анджелес» вел в матче 3:0 — Вышел на замену на 71-й минуте при счете 2:3 — На 77-й он забил ударом с 40 метров — На 90-й сделал дубль и принес своей команде победу — После этого вышел к прессе и сказал: «Зрители кричали, что они хотя Златана. Я вышел и дал им немного Златана». Разве не король?

Он был обречен на то, чтобы стать успешным в Америке. Там обожают такие истории и таких персонажей. Златану дадут сотни разных способов покорять аудиторию, и он без проблем будет это делать. За одно только вчерашнее выступление один только твиттер MLS посвятил Ибре примерно 20 разных твитов. Еще они были одними из первых, кто выложил видео обоих голов в отличном качестве и доступом из всех стран. Весь предыдущий месяц на аккаунт лиги подписывалось в среднем 500 человек. За последние сутки — 9 тысяч, и это в Европе только наступает утро выходного дня.

В Америке есть десятки способов зарабатывать деньги на спорте, и трансляции — только один из них. Но у MLS при всех достоинствах до сих пор толком не получилось стать популярной и узнаваемой в Европе. Уезжать туда для футболиста все еще почетнее Китая или ОАЭ, но только потому, что это Штаты. Сам чемпионат не воспринимают как зрелище, и этого до сих пор не изменил ни один уехавший в США топ-футболист. Лэмпард, Анри, Бекхэм — там они здорово проводили время, но в футбол играли в Европе.

Ибра имеет отличные шансы поменять восприятие MLS. Он точно будет забивать в этой лиге огромное количество голов, и каждый будет событием. Вдобавок любое свое действие, любой успех или событие на поле со своим участием Златан отыграет в медиа лучше любой команды пиарщиков. А если они будут работать вместе, то шум вокруг Ибрагимовича будет создаваться регулярно. Все его предшественники, уезжая в Штаты играть в футбол, пропадали из европейских медиа. Златан никуда не денется. Он выдаст десять интервью о себе, потом снимется в паре рекламных роликов, соберет миллионы лайков в инстаграме 433 после очередной выходки на тренировке. А между этим будет забивать в любимом стиле кикбоксера на футбольном поле. Весь этот шум будет распространяться от Златана на его клуб и лигу. Возможно, даже не отдельных соперников.

Он только перешел, а все уже полезли в интернет уточнять, кто еще из европейских ветеранов продолжает рубиться в MLS. Он провел первый матч, и аудитория узнала о существовании в Лос-Анджелесе двух футбольных клубов, а не одного только «Гэлакси».

Когда он захочет поехать на ЧМ-2018, то устроит в США целую акцию в поддержку идеи своего возвращения в сборную Швеции. В медийном плане переезд Ибрагимовича в MLS уже дал лиге не меньше приездов Пирло или Лэмпарда. Они гении, но тихие.

Златан приехал, чтобы порвать MLS и заставить Европу за этим следить. Про это потом еще и фильм снимут обязательно. Название уже готово — zLAtan. Постер — любое фото с любого матча.