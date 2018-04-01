Украинскому футболисту угрожали из-за тренировок в РФ

Полузащитник киевского «Динамо» Руслан Ротань рассказал в интервью YouTube-каналу Вацко Live, что в его адрес поступали угрозы, когда он тренировался в составе казанского «Рубина»

Летом 2014 года Ротань, который выступал тогда за «Днепр» (Днепропетровск), вел переговоры о переходе в российский клуб.

«У меня как раз заканчивался контракт, и я сразу сказал, что мой приоритет — "Днепр", но если с ним что-то не получится, то готов вернуться к разговору. Когда появилась моя фотография с тренировки в "Рубине", поступило очень много звонков — и мне, и жене. Только не понимаю, почему шли семье угрозы», — отметил Ротань.

Он также отметил, что сборная Украины не стала бы бойкотировать чемпионат мира-2018.