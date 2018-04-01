Украинскому футболисту угрожали из-за тренировок в РФ 

Полузащитник киевского «Динамо» Руслан Ротань рассказал в интервью YouTube-каналу Вацко Live, что в его адрес поступали угрозы, когда он тренировался в составе казанского «Рубина».
Летом 2014 года Ротань, который выступал тогда за «Днепр» (Днепропетровск), вел переговоры о переходе в российский клуб.
«У меня как раз заканчивался контракт, и я сразу сказал, что мой приоритет — "Днепр", но если с ним что-то не получится, то готов вернуться к разговору. Когда появилась моя фотография с тренировки в "Рубине", поступило очень много звонков — и мне, и жене. Только не понимаю, почему шли семье угрозы», — отметил Ротань.
Он также отметил, что сборная Украины не стала бы бойкотировать чемпионат мира-2018.
«Мы разговаривали в сборной о бойкоте ЧМ-2018, но на уровне шуток. Посмеялись, "а что будет, если вот так будет?". Никто всерьез на эту тему не говорил. Думаю, мы бы поехали, потому что ФИФА такое не прощает. Украина была бы дисквалифицирована», — сказал он.
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