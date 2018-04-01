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Назван самый титулованный футболист
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Назван самый титулованный футболист 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Reuters
Бразильский футболист, защитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в истории, сообщается в Twitter-аккаунте MisterChip, который ведет спортивный журналист Алексис Мартин-Тамайо.
Накануне Алвес, играя за ПСЖ, вместе со своей командой стал обладателем французского Кубка лиги. Команда выиграла у «Монако» со счетом 4:1. Для Алвеса трофей стал 36-м в карьере, благодаря чему он обошел британцев Кенни Далглиша и Райана Гиггза, побеждавших в соревнованиях по 35 раз.
Бразилец выступает за ПСЖ с лета 2017 года. До этого за восемь сезонов в составе «Барселоны» защитник завоевал 23 трофея. Летом 2016 года стал игроком туринского «Ювентуса», заработав еще два трофея — в составе команды став чемпионом Италии и выиграв Кубок страны.
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