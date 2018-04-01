Назван самый титулованный футболист

Бразильский футболист, защитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в истории, сообщается в Twitter-аккаунте MisterChip, который ведет спортивный журналист Алексис Мартин-Тамайо.

Накануне Алвес, играя за ПСЖ, вместе со своей командой стал обладателем французского Кубка лиги. Команда выиграла у «Монако» со счетом 4:1. Для Алвеса трофей стал 36-м в карьере, благодаря чему он обошел британцев Кенни Далглиша Райана Гиггза , побеждавших в соревнованиях по 35 раз.

Бразилец выступает за ПСЖ с лета 2017 года. До этого за восемь сезонов в составе «Барселоны» защитник завоевал 23 трофея. Летом 2016 года стал игроком туринского «Ювентуса», заработав еще два трофея — в составе команды став чемпионом Италии и выиграв Кубок страны.