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УЕФА предупредил «Зенит»
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УЕФА вынес предупреждение «Зениту» за нарушение антидопинговых правил 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА Новости
УЕФА принял решение вынести предупреждение "Зениту" за нарушение антидопинговых правил, сообщает телеграм-канал "Мутко против". После первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" (0:1) допинг-офицеры вызвали нападающего питерцев Дмитрия Полоза для сдачи анализов. Однако игрок скрылся от инспекторов в раздевалке и показался наружу только спустя время.
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В результате допинг-офицеры доложили о ситуации в УЕФА, после чего в отношении клуба и Полоза было вынесено предупреждение.
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