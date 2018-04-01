УЕФА предупредил «Зенит»

УЕФА вынес предупреждение «Зениту» за нарушение антидопинговых правил

УЕФА принял решение вынести предупреждение "Зениту" за нарушение антидопинговых правил, сообщает телеграм-канал "Мутко против". После первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" (0:1) допинг-офицеры вызвали нападающего питерцев Дмитрия Полоза для сдачи анализов. Однако игрок скрылся от инспекторов в раздевалке и показался наружу только спустя время.

В результате допинг-офицеры доложили о ситуации в УЕФА, после чего в отношении клуба и Полоза было вынесено предупреждение.