В оргкомитете «Россия-2018» оценили состояние арены в Екатеринбурге после первого матча

"Рубин". Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин подвел итоги первого тестового матча на новом стадионе в Екатеринбурге. Арена примет матчи чемпионата мира по футболу летом 2018 года. В первой игре на «Екатеринбург-Арене» встретились "Урал" "На стадион пришло около 18 тысяч человек, он отработал, загрузка и выгрузка прошла, как и предполагалось — мы видели очень быстрое очищение чаши стадиона после игры. Временные трибуны немного использовались, все прошло хорошо. И поле выдержало, не пострадало. В целом все прошло вполне неплохо", — цитирует Сорокина ТАСС Стадион в Екатеринбурге, который вмещает 35 тысяч зрителей, примет четыре матча группового этапа чемпионата мира — 2018. Ранее сообщалось, что матч «Урал» — «Рубин», прошедший на «Екатеринбург-Арене», завершился вничью.