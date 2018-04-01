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В оргкомитете «Россия-2018» оценили состояние арены в Екатеринбурге после первого матча
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В оргкомитете «Россия-2018» оценили состояние арены в Екатеринбурге после первого матча 

Газета.Ru 1 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин подвел итоги первого тестового матча на новом стадионе в Екатеринбурге. Арена примет матчи чемпионата мира по футболу летом 2018 года. В первой игре на «Екатеринбург-Арене» встретились "Урал" и "Рубин".
"На стадион пришло около 18 тысяч человек, он отработал, загрузка и выгрузка прошла, как и предполагалось — мы видели очень быстрое очищение чаши стадиона после игры. Временные трибуны немного использовались, все прошло хорошо. И поле выдержало, не пострадало. В целом все прошло вполне неплохо", — цитирует Сорокина ТАСС.
Стадион в Екатеринбурге, который вмещает 35 тысяч зрителей, примет четыре матча группового этапа чемпионата мира — 2018.
Ранее сообщалось, что матч «Урал» — «Рубин», прошедший на «Екатеринбург-Арене», завершился вничью.
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