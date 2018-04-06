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Унижение в Лондоне: «Арсенал» разгромил ЦСКА
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«Арсенал» разгромил ЦСКА в матче 1/4 Лиги Европы 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Лондоне завершился первый матч четвертьфинала Лиги Европы УЕФА между местным «Арсеналом» и московским ЦСКА. Крупную победу со счетом 4:1 праздновали хозяева, сообщает корреспондент Ленты.ру.
Первый гол во встрече на 9-й минуте забил Аарон Рэмзи. Ударом со штрафного полузащитник армейцев Александр Головин на 15-й минуте один мяч отыграл. На 23-й минуте Александр Ляказетт реализовал 11-метровый и вывел «Арсенал» вперед 2:1. После этого дубль оформил Рэмзи. А второй гол Ляказетта на 35-й минуте сделал счет разгромным 4:1.
На стадии 1/8 турнира армейцы оказались сильнее французского «Лиона». 16 марта стало известно, что следующим соперником ЦСКА станет лондонский клуб.
Ответный матч между соперниками пройдет 12 апреля в Москве. ЦСКА на данный момент является единственным представителем России в еврокубках.
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