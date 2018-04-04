Смолова оштрафовали за мат в эфире

Смолов оштрафован на 60 тысяч за нецензурные выражения

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о мере наказания для форварда «Краснодара» Фёдора Смолова , который позволил себе нецензурные выражения, попавшие в телетрансляцию матча 24-го тура против махачкалинского «Анжи». «Сам Смолов не приехал на заседание, но мы приняли его извинения. Мы пришли к выводу, что нецензурная лексика Смолова не была адресована конкретным лицам, а была вызвана эмоциями. В итоге Смолов оштрафован за неспортивное поведение оштрафован на 60 тысяч рублей, но не дисквалифицирован», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс». КДК учёл во внимание запись телетрансляции, извинения Смолова в Twitter и письмо от «Краснодара» о недопущения повторения подобных инцидентов. Ранее сообщалось, что КДК РФС возбудил дело в отношении нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.