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Смолова оштрафовали за мат в эфире
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Смолов оштрафован на 60 тысяч за нецензурные выражения 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о мере наказания для форварда «Краснодара» Фёдора Смолова, который позволил себе нецензурные выражения, попавшие в телетрансляцию матча 24-го тура против махачкалинского «Анжи».
«Сам Смолов не приехал на заседание, но мы приняли его извинения. Мы пришли к выводу, что нецензурная лексика Смолова не была адресована конкретным лицам, а была вызвана эмоциями. В итоге Смолов оштрафован за неспортивное поведение оштрафован на 60 тысяч рублей, но не дисквалифицирован», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».
КДК учёл во внимание запись телетрансляции, извинения Смолова в Twitter и письмо от «Краснодара» о недопущения повторения подобных инцидентов.
Ранее сообщалось, что КДК РФС возбудил дело в отношении нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.
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