РФПЛ сообщила об изменении в правилах

РФПЛ со следующего сезона будет использовать оранжевые мячи в снежную погоду

Российская футбольная премьер— лига (РФПЛ) со следующего сезона будет использовать мячи оранжевого цвета в снежную погоду. Об этом журналистам сообщил президент лиги Сергей Прядкин на пресс-конференции по итогам 24-го тура чемпионата страны.

"Технический спонсор, компания Nike, со следующего сезона обязательно предоставит нам оранжевые мячи. Уже 60 мячей нам отправлены", — сообщил Прядкин.

Для матчей в снежную погоду РФПЛ использует мячи желтого цвета, что затрудняет просмотр игр по телевизору. В частности, желтый мяч был использован в воскресенье во время матча 24-го тура чемпионата страны "Уфа" — "Зенит"