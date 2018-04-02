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РФПЛ сообщила об изменении в правилах
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РФПЛ со следующего сезона будет использовать оранжевые мячи в снежную погоду 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российская футбольная премьер— лига (РФПЛ) со следующего сезона будет использовать мячи оранжевого цвета в снежную погоду. Об этом журналистам сообщил президент лиги Сергей Прядкин на пресс-конференции по итогам 24-го тура чемпионата страны.
"Технический спонсор, компания Nike, со следующего сезона обязательно предоставит нам оранжевые мячи. Уже 60 мячей нам отправлены", — сообщил Прядкин.
Для матчей в снежную погоду РФПЛ использует мячи желтого цвета, что затрудняет просмотр игр по телевизору. В частности, желтый мяч был использован в воскресенье во время матча 24-го тура чемпионата страны "Уфа" — "Зенит".
Прядкин, ранее комментируя ситуацию, объяснил, что контракт с техническим спонсором чемпионата предполагает использование мячей только двух цветов — белого и желтого. Вице-премьер РФ Виталий Мутко посоветовал лиге вновь обсудить вопрос с цветом мячей во время матчей в снежную погоду.
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 Ещё 12 источников 
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