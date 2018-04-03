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«Амкар» отказался соревноваться с Уткиным в хамстве
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В «Амкаре» заявили, что не будут соревноваться с Уткиным в хамстве и пошлости 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Руководитель пресс-службы пермского «Амкара» Александр Королёв заявил, что клуб не намерен реагировать на резкие высказывания известного футбольного комментатора Василия Уткина.
«Мы не будем с ним связываться, хотя он, может быть, и ждёт нашего ответа. Не будем соревноваться с Уткиным в хамстве и пошлости», — приводит слова Королёва «Царьград».
Он отметил, что у клуба нет ни времени, ни желания подавать в суд на Уткина за его высказывания.
«Это у него 24 часа в сутки времени полно на всякую ерунду, мы просто не замечаем его», — добавил руководитель пресс-службы клуба.
Ранее сообщалось, что Уткин сравнил «Амкар» с женщиной лёгкого поведения.
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