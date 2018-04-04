Ещё
Президент российской Премьер-лиги раскритиковал ростовский стадион, где будут тренироваться бразильцы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент российской Премьер-лиги раскритиковал ростовский стадион, где будут тренироваться бразильцы 

161.ru 4 апреля 2018
Фото: 161.ru
Состояние поле стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова снова вызвало шквал критики. 1 апреля здесь встречались ФК «Ростов» и ЦСКА.
— Безобразное поле в Ростове. Это никуда не годится, — цитируют президента российской футбольной Премьер-лиги Сергея Прядкина РИА «Новости».
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «армейцев». В последний раз они побеждали желто-синих в Ростове 12 лет назад.
— Если учитывать качество поля, мы показали неплохую игру. Много приходилось бороться, множество было верховой игры. Считаю, что мы заслуженно победили, потому что пытались организовывать и позиционные, и быстрые атаки, независимо от качества поля, — цитирует главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко портал Rusfootball.
Перед матчем стадионом остался недоволен и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что еще в начале марта было понятно, что газон некачественный, но выразил надежду, что до середины апреля его все же удастся улучшить.
Желто-синие провели на «Олимпе-2» свой последний матч, в дальнейшем команда будет играть на «Ростов-Арене». Но жизнь старого стадиона на этом не заканчивается — здесь по-прежнему будут проводить матчи и тренировки других команд. А во время чемпионата мира по футболу на «Олимпе-2» будут тренироваться сборные Швейцарии и Бразилии. К ЧМ здесь должны появиться новые тренажеры, брусья, разное спортивное и медицинское оборудование. Возможно, к мундиалю в спортивном комплексе все же наведут порядок, и после чемпионата молодые ростовские футболисты получат отличную базу для занятий.
161.ru: последние новости
Во время ЧМ-2018 в Ростове разрешат жарить шашлык, но не в лесу Цены на авиабилеты в Ростов-на-Дону во время ЧМ выросли в два раза Наказание с отсрочкой: шахтинка отправится в тюрьму спустя 12 лет после вынесения приговора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцам дали странные советы на время ЧМ-201837
ФИФА решила судьбу российских футболистов67
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие104
Раскрыт секрет «пошлой» матрешки к ЧМ-20181
Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов39
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение