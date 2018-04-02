Бывший игрок сборной Германии Подольски рассказал о шансах Японии на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Германии, ныне выступающий за японский «Виссел Кобе» Лукаш Подольски оценил шансы сборной Японии на предстоящем чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Его слова приводит RT.

"Интересно будет посмотреть. У японской лиги всё высокого качества: хорошие стадионы, мощная поддержка болельщиков. Местные команды часто проходят в Лигу чемпионов Азии. В 2017 году победу одержали именно японцы", — сказал Подольски.

Игрок отметил высокий потенциал азиатских футбольных команд.

"Я считаю азиатский футбол весьма качественным, и у этой страны здесь очень высокий потенциал", — сказал футболист.

Ранее Подольски был представлен в качестве игрока японского «Виссел Кобе».