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«Бавария» победила «Севилью»
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«Бавария» победила «Севилью» в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов 

ТАСС 35 минут назад
Фото: EPA
Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Севильей" со счетом 2:1 в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Испании.
В составе победителей отличился Тьяго Алькантара (68-я минута), еще один мяч в свои ворота отправил игрок "Севильи" Хесус Навас (37), у проигравших голом отметился Пабло Сарабия (31).
До этой встречи команды никогда не играли между собой в официальных матчах. Для "Баварии" эта победа стала седьмой подряд в Лиге чемпионов под руководством главного тренера Юппа Хайнкеса.
Ответная встреча между командами пройдет 11 апреля в Мюнхене.
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