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Тренер «Севильи» заявил о смертельной битве с «Баварией»
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Главный тренер «Севильи» заявил о смертельной битве с «Баварией» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт «Севильи»
Главный тренер испанской "Севильи" Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". Об этом сообщает ТАСС.
"Мы уже как-то сотворили историю, но этого мало. Мы намерены сражаться с "Баварией" до самой смерти. Будем пытаться мешать мюнхенцам удерживать мяч. Сейчас меня мало волнует физическое состояние игроков или мотивация. Наша голова готова лучше, чем ноги, а именно она заставляет их двигаться", — цитирует Монтеллу La Gazzetta dello Sport.
Ранее "Барселона" сыграла вничью с "Севильей" в матче 30-го тура чемпионата Испании.
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