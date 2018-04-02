Главный тренер «Севильи» заявил о смертельной битве с «Баварией»

Главный тренер испанской "Севильи" Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". Об этом сообщает ТАСС.

"Мы уже как-то сотворили историю, но этого мало. Мы намерены сражаться с "Баварией" до самой смерти. Будем пытаться мешать мюнхенцам удерживать мяч. Сейчас меня мало волнует физическое состояние игроков или мотивация. Наша голова готова лучше, чем ноги, а именно она заставляет их двигаться", — цитирует Монтеллу La Gazzetta dello Sport.

Ранее "Барселона" сыграла вничью с "Севильей" в матче 30-го тура чемпионата Испании.