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Найдена замена уволенному тренеру «Краснодара»
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Мусаев будет исполнять обязанности главного тренера ФК «Краснодар» 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Мурад Мусаев будет исполнять обязанности главного тренера футбольного клуба "Краснодар" в течение ближайшего месяца. Об этом в эфире телеканала "Наш футбол" сообщил владелец клуба Сергей Галицкий.
В понедельник было объявлено, что Игорь Шалимов был отправлен в отставку с поста главного тренера "Краснодара".
Галицкий отметил, что Мусаев полноценно возглавит клуб со следующего сезона, когда получит соответствующую тренерскую лицензию. После месяца работы Мусаева в текущем сезоне исполнять обязанности главного тренера будет Олег Фоменко.
"Мы настроены на академию нашего клуба, поэтому команду в следующем сезоне возглавит Мурад Мусаев. Он работает с молодежной командой ["Краснодара"] семь лет, работал с разными возрастами. Я убежден, что мы должны доверять российским тренерам. Сейчас у него будет шесть игр до предсезонной подготовки для знакомства с командой, правда, есть небольшая проблема с лицензией, поэтому он будет возглавлять команду в течение месяца, а потом официально тренером будет Олег Фоменко", — сказал Галицкий.
В турнирной таблице чемпионата России "Краснодар" после 24 туров занимает пятое место, набрав 41 очко.
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