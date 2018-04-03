Дзюба назвал причины ухода из «Зенита»

Дзюба: в «Зените» думали, что я расслабляю Кокорина и разлагаю коллектив

Нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба , который был арендован у санкт-петербургского «Зенита» , рассказал, какие проблемы у него возникли в начале нынешнего сезона.

«Наверное, я допустил небольшую ошибку, потому что нужно было уходить перед сезоном. Уже после первого сбора мне дали понять, что Манчини не особо хочет меня видеть», — заявил Дзюба в эфире передачи «Футбол России».

Форвард отметил, что у него было много непонятных разговоров с главным тренером команды Роберто Манчини на околофутбольные темы.

«Они целенаправленно хотели сделать так, чтобы я не тренировался с остальными, а работал индивидуально. Типа расслабляю Кокорина — это было, наверное, главное. Три причины: расслабляю Кокорина, разлагаю коллектив и не могу тренироваться», — подчеркнул Дзюба.

Ранее Дзюба заявил, что не отказывается от желания пожертвовать своими средствами ради того, чтобы сыграть против петербургского клуба.