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Дзюба назвал причины ухода из «Зенита»
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Дзюба: в «Зените» думали, что я расслабляю Кокорина и разлагаю коллектив 

RT на русском 4 часа назад
Фото: ФК "Зенит"/ТАСС
Нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба, который был арендован у санкт-петербургского «Зенита», рассказал, какие проблемы у него возникли в начале нынешнего сезона.
«Наверное, я допустил небольшую ошибку, потому что нужно было уходить перед сезоном. Уже после первого сбора мне дали понять, что Манчини не особо хочет меня видеть», — заявил Дзюба в эфире передачи «Футбол России».
Форвард отметил, что у него было много непонятных разговоров с главным тренером команды Роберто Манчини на околофутбольные темы.
«Они целенаправленно хотели сделать так, чтобы я не тренировался с остальными, а работал индивидуально. Типа расслабляю Кокорина — это было, наверное, главное. Три причины: расслабляю Кокорина, разлагаю коллектив и не могу тренироваться», — подчеркнул Дзюба.
Ранее Дзюба заявил, что не отказывается от желания пожертвовать своими средствами ради того, чтобы сыграть против петербургского клуба.
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