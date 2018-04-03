В принимающих матчи ЧМ-2018 городах расширят аккредитованные таксопарки

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«Реал Мадрид» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионов в субботу

Три футбольных поля появятся в Москве до конца года

Музыканты со всего мира примут участие в фестивале «Арт-футбол» в Москве