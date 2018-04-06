Назван лучший игрок недели в ЛЧ

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный Твиттер организации. Форвард забил гол и отдал результативную передачу в первом матче 1/4 финала против "Манчестер Сити" (3:0).
Помимо египтянина, на звание игрока недели претендовали форвард "Реала" Криштиану Роналду, защитник "Барселоны" Жерар Пике и полузащитник "Баварии" Хамес Родригес.
🔝 Лучшим игроком недели в #ЛигаЧемпионов был признан Мохамед Салах! 👏👏👏 pic.twitter.com/2lrgKKsZpc— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 6 апреля 2018 г.