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Назван лучший игрок недели в ЛЧ
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Салах — лучший игрок недели в Лиге чемпионов 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный Твиттер организации. Форвард забил гол и отдал результативную передачу в первом матче 1/4 финала против "Манчестер Сити" (3:0).
Помимо египтянина, на звание игрока недели претендовали форвард "Реала" Криштиану Роналду, защитник "Барселоны" Жерар Пике и полузащитник "Баварии" Хамес Родригес.
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