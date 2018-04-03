Слуцкий послал журналистов к Абрамовичу

Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий заявил, что лишь 20 человек в мире могут стать тренерами лондонского «Челси». Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, в Англии есть четкая «градация» тренеров. Определенное положение в ней позволяет возглавить лишь определенный клуб. Слуцкий, ранее возглавлявший английский «Халл Сити», отметил, что тренеры в Британии не могут сразу «прыгнуть» из одного клуба в другой, а должны пройти несколько стадий, чтобы возглавить статусную команду.

«Знаком ты с руководителем или нет — это там не играет абсолютно никакой роли», — подчеркнул он.

Также Слуцкий заявил, что «понятия не имеет», возглавит ли он когда-либо «Челси», и переадресовал этот вопрос владельцу команды Роману Абрамовичу . Кроме того, он уверен, что в настоящее время лишь 20 тренеров в мире могут претендовать на роль наставника лондонской команды, но не уточнил, является ли одним из них.

Ранее Леонид Слуцкий был назначен главным тренером голландского клуба «Витесс». Между тем СМИ регулярно пишут о том, что Абрамович, лично знакомый со Слуцким, «готовит» его к роли наставника «Челси».