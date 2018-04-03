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Российский арбитр назначен на матч Лиги Европы
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Карасев будет работать на мате 1/4 финала Лиги Европы «Атлетико» — «Спортинг» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ФК "Зенит"/Вячеслав Евдокимов/ТАСС
Бригада российского арбитра Сергея Карасева назначена на первый матч 1/4 финала Лиги Европы между испанским "Атлетико" и португальским "Спортингом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ассистентами Карасева будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, помощниками — Сергей Лапочкин и Сергей Иванов, четвертым арбитром станет Игорь Демешко.
Встреча пройдет 5 апреля в Мадриде.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что российская бригада в составе Карасева, Калугина и Аверьянова будет работать на чемпионате мира в России.
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