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Для фанатов-автомобилистов в Самаре к ЧМ хотят обустроить кемпинги
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Для фанатов-автомобилистов в Самаре к ЧМ хотят обустроить кемпинги 

63.ru 4 апреля 2018
Фото: 63.ru
В четвертьфинале чемпионата мира по футболу на «Самара Арене» может сыграть сборная Бельгии. Об этом стало известно во время визита посла Бельгии Жана Артура Режибо в областную столицу.
Представителям королевства рассказали, что самарско-тольяттинская агломерация готова разместить около 30 тысяч болельщиков в отелях и на базах отдыха, к сдаче готово более 1,5 тысяч квартир.
—Для гостей, путешествующих на машинах и автобусах, в правительстве прорабатывают варианты размещения кемпингов, — сообщили в департаменте по информационной политики администрации губернатора Самарской области.
В Самаре пройдет шесть матчей мундиаля: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Россия — Уругвай (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), 1/8 финала (2 июля) и 1/4 финала (7 июля).
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