«Рубин» перевёл Ахметова в отдел кадров

МАУ «Рубин» перевёл футболиста Ахметова на работу в отдел кадров

Полузащитник Ильзат Ахметов , отказавшийся переподписывать контракт с «Рубином», сообщил, что неожиданно для себя обрёл новое место работы в клубе.

По ходу сезона МАУ « ФК «Рубин» был официально заменён на ООО «ФК „Рубин“. Все футболисты были переведены в новое учреждение, за исключением Ахметова.

»Рубин» меня отзаявил. Вчера я явился на работу. Генеральный директор МАУ «Рубин» Рустам Саяхов сказал приходить завтра, служба безопасности выгнала меня с базы. Я просил предоставить письменные инструкции, но моё обращение проигнорировали.

Сегодня я снова пришёл к Саяхову. Он направил меня в отдел кадров, где мне вручили письмо, датированное вчерашним днем. В нём от меня требовалось на следующий день, то есть сегодня, явиться в отдел кадров. Стали настаивать, чтобы я расписался в получении письма.

Я отказался, поскольку уже выполнил требование, содержавшееся в письме. В этот момент я сидел в отделе кадров клуба. Стал требовать, чтобы мне дали инструкции: что мне делать. Я хочу тренироваться и выполнять свою работу.

Вместо этого мне было сказано, что теперь моё место за столом в отделе кадров. После этого пришли какие-то люди и составили акт: что сегодня, 3 апреля, сидя в отделе кадров, я отказался расписаться в получении распоряжения о том, что в этот же день, 3 апреля, я должен явиться сюда.

Очевидно, ФК «Рубин» оказывает на меня психологическое давление и не даёт мне выполнять свою трудовую деятельность. Я намерен и далее требовать предоставить мне возможность работу, предусмотренную трудовым договором.