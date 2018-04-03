КДК открыл дело против Смолова за мат в эфире

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, на основании чего комитет принял решение открыть дело против нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.
«Завтра в 14:00 КДК начнёт рассмотрение произошедшего с Фёдором Смоловым инцидента. Основанием для рассмотрения дела является попадание нецензурных слов в эфир средств массовой информации. О том, могут ли его оперативные извинения в социальных сетях быть смягчающим фактором, можно будет сказать лишь завтра», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.