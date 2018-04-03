КДК открыл дело против Смолова за мат в эфире

КДК открыл дело против Смолова за нецензурные слова в эфире

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Уткин: видимо, кто-то сказал Черчесову, что тот смешно шутит, и он поверил

Семак: если «Уфа» заставляет «Зенит» тянуть время, значит, мы чего-то стоим